Νεκρός βρέθηκε ένας νεαρός 19 ετών, μέσα στο σπίτι του στην Πλατανιά Χανίων, σήμερα το πρωί (24/09). Τραγικές στιγμές για τη μητέρα του, η οποία τον εντόπισε και σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τις αρχές. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του cretapost, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να επιχειρούν μάταια να επαναφέρουν στη ζωή τον άτυχο νεαρό άνδρα. Ο 19χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου του.