Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στα Χανιά, αφήνοντας πίσω του έναν νέο άνθρωπο νεκρό. Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε στον ΒΟΑΚ, στο ύψος των Τσικαλαριών, έξω από γνωστό σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 12:15 τα μεσάνυχτα. Ο 32χρονος άνδρας επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την εθνική οδό, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από διερχόμενο ΙΧ που εκινείτο στο ρεύμα προς Χανιά και να χάσει τη ζωή του στην άσφαλτο.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του οδηγού του οχήματος, ενός 47χρονου κατοίκου Χανίων, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση ισχυρού σοκ.

Την προανάκριση για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η παράσυρση διενεργεί ο Α΄ Σταθμός ΒΟΑΚ Χανίων.