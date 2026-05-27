Τραγωδία σημειώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο στα Χανιά, με έναν νεκρό τουρίστα.

Ο 69χρονος Αμερικανός επιβάτης εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Τετάρτης (27/05) στο κατάστρωμα του πλοίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, ο 69χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μάλτας, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή των Χανίων.

Το ιατρείο του πλοίου κινητοποιήθηκε άμεσα, όμως ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς γρήγορα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του.

Για την υπόθεση διενεργείται έρευνα από το Λιμεναρχείο Χανίων.

Πηγή: NeaKriti