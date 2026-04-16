Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε σήμερα (16/4), το μεσημέρι, ένας 45χρονος, κάτοικος Κισσάμου Χανίων, στην περιοχή των Φαλασάρνων. Ο άτυχος άνδρας, εντοπίστηκε νεκρός σε σπήλαιο της περιοχής. Στο σημείο μετέβησαν Αστυνομία και Πυροσβεστική, όπως και γιατροί του Κέντρου Υγείας, που προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, δυστυχώς όμως χωρίς αποτέλεσμα.

Ο 45χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό νοσοκομείο Χανίων για τη διεξαγωγή νεκροψίας – νεκροτομής, ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι πρόκειται για θάνατο από παθολογικά αίτια και έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο 45χρονος ήταν γνωστός χειμερινός κολυμβητής της περιοχής.