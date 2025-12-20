Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός ενός ΙΧ το πρωί του Σαββάτου, 10:00, στην Αγία Μαρίνα, σε στενό δρόμο κοντά στην παλιά εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου. Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές από σύγκρουση, η οποία φέρεται να συνέβη νωρίτερα, πιθανόν σήμερα (20/12) τα ξημερώματα, όταν το όχημα προσέκρουσε σε τοιχίο στο αντίθετο ρεύμα.

Ο 37χρονος οδηγός βρέθηκε ήδη νεκρός όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ενώ η Τροχαία έσπευσε άμεσα στο σημείο και διεξάγει προανάκριση για να εξετάσει αν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος ή αν υπήρχαν και άλλοι επιβάτες μέσα στο όχημα.