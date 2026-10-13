Τραγικό τέλος είχε ένας 22χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στα Χανιά.

Ο νεαρός, που εργαζόταν για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν σε τοπικό ξενοδοχείο, ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος, καθώς μόλις τις τελευταίες ημέρες είχε καταφέρει να μάθει κολύμπι.

Η απόφασή του, όμως, να βουτήξει σε μια ταραγμένη θάλασσα αποδείχθηκε μοιραία.

Το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες με ισχυρούς ανέμους και έντονο κυματισμό, ο 22χρονος με καταγωγή από την Ινδία κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα.

Παρά τις επίμονες προσπάθειες των συναδέλφων του να τον αποτρέψουν, εκείνος μπήκε στο νερό και λίγο αργότερα έχασε τις αισθήσεις του.

Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού από τις λιμενικές αρχές, με τη συνδρομή περιπολικών και ιδιωτικών σκαφών, καθώς και δύτη.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η αυλαία της τραγωδίας έπεσε το πρωί της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, όταν ιδιώτης δύτης εντόπισε και ανέσυρε νεκρό τον άτυχο νεαρό.

Πηγή: neakriti