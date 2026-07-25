Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Χανιά. Συγκεκριμένα μια Νορβηγίδα τουρίστρια, που διαμένει σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της, τους άφησε σημείωμα αναφέροντας ότι πρόκειται να αυτοκτονήσει.

Τα δύο ανήλικα παιδιά, θορυβημένα, ενημέρωσαν τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου, οι οποίοι άμεσα ειδοποίησαν τις Αρχές.

Η κινητοποίηση από την πλευρά της αστυνομίας και του ΕΚΑB, ήταν αστραπιαία. H γυναίκα βρέθηκε στην παραλία της Αγίας Μαρίνας, όπου περιφερόταν χωρίς να διατρέχει κανένα κίνδυνο.

Το συμβάν εκλήφθηκε από τους αστυνομικούς ως φάρσα ή ως παρανόηση από τους αστυνομικούς. Ωστόσο ο εισαγγελέας διέταξε την αναγκαστική προσαγωγή της στην ψυχιατρική κλινική, όπου θα εξεταστεί από ψυχίατρο προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάστασή της.

Η προγραμματισμένη αναχώρηση της οικογένειας για την Νορβηγία είναι για σήμερα Σάββατο, ωστόσο αν δεν αποφανθεί ο ψυχίατρος περί της ψυχικής υγείας της γυναίκας, δεν πρόκεται να φύγουν.

ΠΗΓΗ: zarpanews.gr