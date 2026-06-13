Αστυνομική καταδίωξη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 11 Ιουνίου στα Χανιά.

Οι άνδρες της αστυνομίας έκαναν σήμα σε οδηγό με σκοπό την διενέργεια ενός τυπικού ελέγχου. Εκείνος όμως έκανε όπισθεν, ανέπτυξε ταχύτητα και τράπηκε σε φυγή.

Ο οδηγός κινείτο γρήγορα και επικίνδυνα, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές Αρχές να τον καταδιώξουν για να τον ακινητοποιήσουν.

Λίγο αργότερα, ο οδηγός σταμάτησε και οι αστυνομικοί τον πλησίασαν. Στη συνέχεια, προσπάθησε εκ νέου να διαφύγει, κάνοντας για ακόμη μια φορά όπισθεν, παρασέρνοντας και τραυματίζοντας αστυνομικό.

Ο οδηγός τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για τις πρώτες βοήθειες όπου λίγες ώρες μετά αποχώρησε.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στο έλεγχο που του έκαναν οι Αρχές δεν βρέθηκε τίποτα παράνομο.

Πηγή: Creta24