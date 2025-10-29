Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχώρησαν από το μεσημέρι της Τετάρτης (29/10) οι κτηνοτρόφοι των Χανίων, στήνοντας μπλόκο στην εθνική οδό, στο ύψος των Τσικαλαριών, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις καθυστερημένες πληρωμές και το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το μπλόκο έχει αποκλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τους διαμαρτυρόμενους να δηλώνουν αποφασισμένοι να το διατηρήσουν επ’ αόριστον, έως ότου λάβουν τις οφειλόμενες καταβολές. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται μέσα από την πόλη των Χανίων, ανάμεσα στους κόμβους Μουρνιών και Σούδας, ενώ μόνο τα οχήματα έκτακτης ανάγκης μπορούν να περνούν από το σημείο.

Κατά τη διάρκεια ανοικτής συνέλευσης στον κόμβο Μουρνιών, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων Γιάννης Βερυκάκης πρότεινε να ανοίγει ο δρόμος για μία ώρα κάθε πρωί, ώστε να διέρχονται φορτηγά που μεταφέρουν εύφλεκτα υλικά — πρόταση που απορρίφθηκε από τη συνέλευση.

«Δεν φεύγουμε αν δεν πληρωθούμε»

«Οι κτηνοτρόφοι δεν πρόκειται να φύγουμε αν δεν πάρουμε απαντήσεις και αν δεν μας καταβληθούν τα χρήματα άμεσα», δήλωσε ο κ. Βερυκάκης, προσθέτοντας ότι η Κρήτη δεν αντέχει πλέον άλλες καθυστερήσεις:

«Είμαστε στο χείλος του γκρεμού. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη με το υπουργείο και ζητάμε συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κ. Χατζηδάκη».

Από την πλευρά του, το μέλος του Δ.Σ. Γιώργος Βενετάκης κατήγγειλε ότι «οι πάντες γνώριζαν τι συνέβαινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ»:

«Εμείς κάναμε ενεργοποίηση, βάσει των υποδείξεων των μελετητών. Οι μελετητές εφάρμοζαν την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έπαιρνε εντολές από το υπουργείο. Δεν μπορούν να λένε αυτή τη στιγμή ότι δεν γνώριζαν πού πήγαιναν οι επιδοτήσεις και με ποιο τρόπο δίνονταν». «Εμείς αυτή τη στιγμή ζητάμε να μας διαχωρίσουν από τους απατεώνες. Είμαστε παραγωγοί, εκπροσωπούμε τους αληθινούς κτηνοτρόφους, δεν είμαστε με τα λαμόγια που έπαιρναν το μεγαλύτερο μέρος των επιδοτήσεων που τώρα η κυβέρνηση μας βάζει στην ίδια κατηγορία», ανέφερε.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν ξεκάθαρο διαχωρισμό από όσους εμπλέκονται στο σκάνδαλο, υπογραμμίζοντας πως εκπροσωπούν τους πραγματικούς παραγωγούς:

«Δεν είμαστε απατεώνες ούτε λαμόγια. Είμαστε άνθρωποι της δουλειάς και απαιτούμε να αποκατασταθεί η αξιοπρέπειά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βενετάκης.

Πηγή: zarpanews.gr