Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές των Χανίων για άνδρα που θέλησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο 63χρονος, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, θέλησε να αυτοκτονήσει. Για τις προθέσεις του αυτές έστειλε μήνυμα σε συγγενικό του πρόσωπο. «Φεύγω από τη ζωή», έγραψε χαρακτηριστικά στο μήνυμα αυτό.

Ο συγγενής του ενεργοποίησε το 112 και ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί στα Χανιά.

Ο 63χρονος στάθηκε τυχερός καθώς η διεύθυνση του σπιτιού του απέχει λίγα μόλις μέτρα από το Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων κάτι που είχε ως αποτέλεσμα οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. να βρίσκονται στην πόρτα του μέσα σε ελάχιστα λεπτά.