Εικόνες που προκαλούν σοκ και δυσκολεύεται να συλλάβει ο ανθρώπινος νους, αντίκρισαν τα μέλη του συνεργείου της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Χανίων, όταν μπήκαν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην καρδιά της πόλης. Η ένοικος του σπιτιού είχε μετατρέψει όλους τους χώρους σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο—ένα χαρακτηρισμό που φαντάζει επιεικής μπροστά στην πραγματικότητα.

Ανάμεσα στους χώρους της κατοικίας βρίσκονταν συσσωρευμένα κάθε λογής απορρίμματα, μουχλιασμένα υπολείμματα τροφών, ακαθαρσίες και σμήνη ζωυφίων, συνθέτοντας ένα περιβάλλον επικίνδυνο για την υγεία.

Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Χανίων, Μιχάλη Τσουπάκης, η επιχείρηση καθαρισμού πραγματοποιήθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής, αφού είχε προηγηθεί η απαραίτητη αυτοψία από την υγειονομική υπηρεσία.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης είναι πως πρόκειται για τη δεύτερη φορά που οι Υπηρεσίες του Δήμου καλούνται να παρέμβουν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Η υποτροπή αυτή αναδεικνύει ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας και ατομικής προστασίας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους υπόλοιπους ενοίκους της πολυκατοικίας που βιώνουν ξανά τον ίδιο εφιάλτη.

Πηγή: flashnews