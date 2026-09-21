Την τελευταία του πνοή στο Νοσοκομείο Χανίων άφησε στις 19 Σεπτεμβρίου ο καταξιωμένος φωτογράφος και φωτορεπόρτερ Ηλίας Σωτηρόπουλος. Γεννημένος στο Ναύπλιο και με πολυετή θητεία στην Αθήνα, ο «Λιάκος» των φίλων του είχε επιλέξει τα Χανιά ως τόπο διαμονής τα τελευταία χρόνια, όπου ζούσε με τη σύζυγό του.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του αποτύπωσε με τον φωτογραφικό του φακό ιστορικές στιγμές από συνεδριάσεις της Βουλής, καθώς και σπουδαίες προσωπικότητες της πολιτικής και του πολιτισμού.

Παράλληλα, υπήρξε αυθεντικός φωτογράφος του δρόμου, απαθανατίζοντας με μοναδικό τρόπο καθημερινές στιγμές, πρόσωπα και γεγονότα, ενώ διακρινόταν για τη δοτικότητά του και τη συνεχή στήριξη που προσέφερε στους νέους συναδέλφους του.

Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας. Η σύζυγός του βρισκόταν στο εξωτερικό και κοντά του παρέμειναν μόνο δύο Χανιώτες φίλοι του. Το μεσημέρι της Δευτέρας, η σύζυγός του επέστρεψε στα Χανιά και παρέλαβε το πιστοποιητικό θανάτου, προκειμένου να οργανωθεί η κηδεία του σε συνεργασία με τους οικείους του.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε βαθιά θλίψη στους συναδέλφους και τους φίλους του, με τους οποίους περπάτησε και κατέγραψε την πόλη τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στον χώρο της φωτογραφίας.

Πηγή: zarpanews