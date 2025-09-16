Δύο περιστατικά εξαπάτησης εκπαιδευτικών με αγγελίες ενοικίασης για διαμερίσματα που δεν υπήρχαν, συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες στα Χανιά, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί έπεσαν θύματα ψεύτικης αγγελίας στο facebook, στην προσπάθειά τους να βρουν κατοικία στα Χανιά, όπου έχουν κληθεί να υπηρετήσουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα τα περιστατικά έχουν καταγγελθεί και στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στην αστυνομία.

Στη μία περίπτωση μάλιστα, η εκπαιδευτικός έδωσε ως προκαταβολή… δύο ολόκληρα ενοίκια δήθεν για να κλείσει το σπίτι για να διαπιστώσει λίγο αργότερα, στο υποτιθεμένο ραντεβού με τον ιδιοκτήτη ότι και σπίτι δεν υπήρχε και αυτός που συνομιλούσε δεν ήταν αυτός που παρίστανε αλλά ένας απατεώνας, ο οποίος έκλεισε την σελίδα αμέσως μετά.