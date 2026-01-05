Αγανάκτηση και ανησυχία προκάλεσε σε κατοίκους και επαγγελματίες της Νέας χώρας Χανίων το απόγευμα της Κυριακής (4/1) το γεγονός, πως για μια ακόμη φορά φρεάτια ξεχείλισαν με αποτέλεσμα τα ακάθαρτα νερά να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα.

Για άλλη μια φορά, το δίκτυο φαίνεται να μην άντεξε, με αποτέλεσμα φρεάτια να ξεχειλίσουν και ακάθαρτα νερά να πλημμυρίσουν το οδόστρωμα, καταλήγοντας τελικά μέσα στην θάλασσα, στην πολυσύχναστη παραλία της περιοχής.

Η δυσοσμία ήταν έντονη στην περιοχή και η ανησυχία των κατοίκων μεγάλη που είδαν για μια ακόμη φορά τα λύματα από το οδόστρωμα να καταλήγουν στην όμορφη παραλία της περιοχής, όπως φαίνεται στα βίντεο της ΕΡΤ Χανίων.