Μια ιστορική ημέρα για τον ελληνικό τουρισμό και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου, στον Αποκόρωνα Χανίων.

Η θεαματική πόντιση του παροπλισμένου αρματαγωγού «Φολέγανδρος» στον θαλάσσιο όρμο του Ομπρόσγιαλου σηματοδοτεί την πλήρη ολοκλήρωση των υποθαλάσσιων παρεμβάσεων για τη δημιουργία του πρώτου επίσημα αδειοδοτημένου καταδυτικού πάρκου στη χώρα μας.

Δείτε εικόνες από τη βύθιση του «Φολέγανδρος»:

Σύμφωνα με το kriti360.gr, το αποβατικό πλοίο προστίθεται πλέον στο ήδη υπάρχον δίκτυο του ναυαγίου του ρυμουλκού «Nestor» και των 44 τεχνητών υφάλων, δημιουργώντας ένα μοναδικό υποβρύχιο αξιοθέατο παγκόσμιας κλάσης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και των αρμόδιων Αρχών και τοπικών φορέων, ενώ η θαλάσσια περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Το καταδυτικό πάρκο θα λειτουργεί υπό αυστηρό καθεστώς προστασίας και απαγόρευσης αλιείας, με σκοπό να διατηρηθεί αλλά και να ενισχυθεί το θαλάσσιο οικοσύστημα.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της καταπόντισης του πλοίου:

Όπως είπε ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, σκοπός είναι η έναρξη λειτουργίας του πάρκου εντός του έτους. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι θα προσληφθεί προσωπικό μέσω της Αναπτυξιακής Δήμου Αποκορώνου, ενώ ολόκληρη η περιοχή θα τεθεί υπό συνεχή επιτήρηση μέσω συστήματος καμερών για λόγους ασφάλειας.

Δείτε δηλώσεις του Δημάρχου Αποκορώνου:

Σύμφωνα με τη πολιτικός μηχανικός και προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αποκορώνου, Βάνα Καστρινάκη, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ασφάλεια και με τη συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού και απομένουν πλέον οι τεχνικές εργασίες σήμανσης της περιοχής, με την τοποθέτηση φωτοσημαντήρων και σημαντήρων.Παράλληλα, αναμένεται η έγκριση και ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας, καθώς και η ανάθεση της διαχείρισης του χώρου.

Στόχος, όπως τόνισε, είναι το θαλάσσιο πάρκο να ενισχύσει τον καταδυτικό και εναλλακτικό τουρισμό στην περιοχή του Αποκόρωνα.

Δείτε δηλώσεις της Βάνας Καστρινάκη: