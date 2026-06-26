Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε, με ομόφωνη απόφαση Εισαγγελέα και Ανακριτή Χανίων, ο 43χρονος αλλοδαπός υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος ομολόγησε τη στυγερή δολοφονία της 45χρονης σπιτονοικοκυράς του, Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η απολογία του δράστη διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων επιχείρησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, προκαλώντας παράλληλα την έντονη αγανάκτηση των πολιτών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο.

Κατά την έξοδο και την είσοδό του στο κτήριο, ο κατηγορούμενος δέχτηκε σφοδρές αποδοκιμασίες από το πλήθος. Σύμφωνα με πληροφορίες από την υπερασπιστική του γραμμή, ο 43χρονος δήλωσε μετανιωμένος και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Ισχυρίστηκε μάλιστα πως το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο, αλλά αποτέλεσμα ενός έντονου καυγά που ξέσπασε ανάμεσά τους για οικονομικές διαφορές και ζημιές στο σπίτι. Ωστόσο, η αγριότητα της πράξης του και οι μετέπειτα ενέργειές του για τη συγκάλυψη του εγκλήματος έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς περί μεταμέλειας.

Το χρονικό του εγκλήματος και η κυνική ομολογία

Η άτυχη Σταυρούλα Λεβεντάκη αγνοούνταν από τις 30 Μαΐου. Η εξαφάνισή της άργησε να δηλωθεί στις Αρχές, καθώς ο αδελφός της νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Όταν ξεκίνησαν οι έρευνες, ο 43χρονος ενοικιαστής βρέθηκε αμέσως στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. λόγω των αντιφάσεων στις οποίες υπέπιπτε. Υπό το βάρος των αποδεικτικών στοιχείων και των κηλίδων αίματος που εντοπίστηκαν στο σπίτι και σε ένα επαγγελματικό βαν, ο δράστης τελικά λύγισε και ομολόγησε, υποδεικνύοντας το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό της 45χρονης, σε ένα χωράφι στον Βατόλακκο Κυδωνίας.

Πραγματικά τραγική είναι και περιγραφή της δολοφονίας, όπως αποτυπώθηκε στη δικογραφία,. Ο δράστης παραδέχτηκε ότι αρχικά χτύπησε τη γυναίκα στο κεφάλι με ένα γεμάτο μπουκάλι. Όταν αντιλήφθηκε ότι είχε ακόμα τις αισθήσεις της και καλούσε σε βοήθεια, επέστρεψε με ένα κουζινομάχαιρο και τη μαχαίρωσε δύο φορές στο στήθος. Σαν να μην έφτανε αυτό, τη χτύπησε εκ νέου στο κεφάλι με ένα ξύλινο κούτσουρο από το τζάκι, προκειμένου να της καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα.

Το σχέδιο συγκάλυψης και η κλοπή των καρτών

Αυτό που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο αποτροπιασμό είναι η ψυχραιμία με την οποία ο 43χρονος προσπάθησε να εξαφανίσει τα ίχνη του. Τύλιξε τη σορό της άτυχης γυναίκας σε εμβρυακή στάση με μονωτική ταινία και tire-up για να χωρέσει σε σακούλα σκουπιδιών, τη μετέφερε με το βαν και την έθαψε.

Παράλληλα, αφαίρεσε τις τραπεζικές κάρτες και τους κωδικούς της 45χρονης. Όπως ο ίδιος ομολόγησε, προχώρησε σε αναλήψεις ύψους περίπου 1.000 ευρώ, όχι μόνο για οικονομικό όφελος, αλλά και για να δημιουργήσει το ψευδές προπέτασμα καπνού ότι η Σταυρούλα ήταν ακόμα ζωντανή, αποπροσανατολίζοντας τις αστυνομικές έρευνες.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν με προσοχή όλα τα ενδεχόμενα γύρω από το πραγματικό κίνητρο της δολοφονίας, με το προσωπικό ή ερωτικό κίνητρο να παραμένει στο κάδρο, παρά τους ισχυρισμούς του δράστη. Ο 43χρονος, αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βαθμό κακουργήματος, οδηγείται πλέον στις δικαστικές φυλακές, με την τοπική κοινωνία των Χανίων να ζητά την παραδειγματική του τιμωρία.