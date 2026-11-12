Συναγερμός σήμανε χθες, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στις Αρχές, καθώς ένας 26χρονος αλλοδαπός προσπάθησε να περάσει κοκαΐνη σε κρατούμενο κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου σε σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης στα Χανιά.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο επιμελώς κρυμμένες συσκευασίες με 59,9 γραμμάρια κοκαΐνης μέσα στην τσάντα του νεαρού.

Στη συνέχεια ακολούθησε έλεγχος και στον ίδιο τον 26χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 5,4 γραμμάρια κοκαΐνης επιπλέον. Όλα τα παραπάνω και ένα κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκαν από τις Αρχές.

Ο άνδρας συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η ίδια υπηρεσία.

Πηγή: Nea Kriti