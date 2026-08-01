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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στην περιοχή Ίμπρος Χανίων Κρήτης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 1 Αυγούστου 2026, περίπου στις 19:30.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ίμπρος Χανίων. Κινητοποιήθηκαν 23 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 19ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.