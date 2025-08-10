Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής 10/8 στην Πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων όταν δέχτηκε κλήση για εκδήλωση πυρκαγιάς σε παλαιό κτίριο στην «Πύλη της Άμμου» επι τη οδού Δευκαλίωνος της παλιάς πόλης των Χανίων.

Πρόκειται για κτίριο το οποίο βρίσκεται δίπλα στα ενετικά τείχη και στο δημοτικό χώρο στάθμευσης, στο οποίο παλαιότερα στεγαζόταν η γνωστή ομώνυμη επιχείρηση εστίασης.

Πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με τέσσερα οχήματα διαπίστωσαν ότι η φωτιά είχε εκδηλωθεί στο υπόγειο χώρο του κτιρίου και προχώρησαν στην άμεση κατάσβεσή της πριν επεκταθεί στο υπόλοιπο οίκημα, ενώ στο συμβάν μετέβησαν και Λιμενικοί από το Α’ Λιμενικό τμήμα Χανίων για να συνδράμουν σε ότι χρειαστεί.

Η αιτία της φωτιάς, ερευνάται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων ενώ δεν αποκλείεται το υπόγειο να χρησιμοποιείτο για διαμονή κάποιων ατόμων.