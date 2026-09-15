Ομολόγησε τον ξυλοδαρμό του μόλις 17 ημερών βρέφους της η 18χρονη μητέρα από τα Χανιά, ρίχνοντας φως στα αίτια των βαρύτατων κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που φέρει το άτυχο αγοράκι. Η νεαρή γυναίκα παραδέχτηκε στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας (ΥΔΕΕ) Χανίων ότι το απόγευμα του Σαββάτου (12/9), γύρω στις 16:00 και ενώ βρισκόταν «υπό έντονη ψυχολογική πίεση» στο πατρικό της σπίτι όπου διαμένει, χτύπησε το μωρό με τα χέρια της στο πρόσωπο.

Το νεογνό δίνει μάχη για τη ζωή του, καθώς νοσηλεύεται σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του «Βενιζέλειου» Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου διακομίστηκε λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του. Σύμφωνα με την αξονική τομογραφία, το βρέφος υπέστη αιμορραγία και στα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια. Κατά την εισαγωγή του, η γενική του εικόνα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη, παρουσίαζε σπασμούς, ενώ έφερε εμφανείς μώλωπες στα μάγουλα και μικρές εκδορές στην πλάτη.

Το κουβάρι της φρικτής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το μεσημέρι της Κυριακής (13/9) στις 13:30, όταν η 18χρονη, η οποία φέρεται να μεγαλώνει μόνη της το παιδί, μετέφερε το μωρό στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, συνοδευόμενη από τον παππού του. Αρχικά, επιχείρησε να αποπροσανατολίσει τις Αρχές, προβάλλοντας τον ισχυρισμό πως το βρέφος είχε πέσει από μεγάλο ύψος την προηγούμενη ημέρα.

Ωστόσο, η σοβαρότητα και η φύση των ιατρικών ευρημάτων δεν άφησαν περιθώρια αμφιβολίας στους γιατρούς, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία. Άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΥΔΕΕ) Χανίων έσπευσαν στο νοσοκομείο, προσήγαγαν τη μητέρα και ύστερα από σχετικές ερωτήσεις, η ίδια «έσπασε» και ομολόγησε την πράξη της.

Η 18χρονη συνελήφθη και σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Αφού οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα, αναμένεται πλέον να βρεθεί και στο γραφείο του ανακριτή.

Την ίδια ώρα, η έρευνα των αστυνομικών Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, ενώ έχει παραγγελθεί και η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης του ανήλικου θύματος. Το βάρος ωστόσο πέφτει στην πορεία της υγείας του νεογνού, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κλινική του εικόνα.