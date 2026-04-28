Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 4.00 τα ξημερώματα της Τρίτης (28/4) στην οδό Περίδου, στα Χανιά, όταν ένας οδηγός, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε σε σταθμευμένα ΙΧ οχήματα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε ένας νεαρός άνδρας, κινούνταν από την οδό Αναπαύσεως προς την οδό Περικλέους. Για άγνωστο λόγο, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να καταλήξει πάνω σε ένα μπλε αυτοκίνητο, που ήταν σταθμευμένο στο σημείο.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε τρία σταθμευμένα οχήματα. Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία, ενώ διενεργήθηκε αλκοτέστ στον οδηγό, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν αρνητικό.

Πηγή: Flashnews.gr