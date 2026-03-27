Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκε ένας κάτοικος το απόγευμα της Πέμπτης 26/3, στο Κολυμπάρι Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ , ο πολίτης που είχε βγει για περίπατο εντόπισε σε βραχώδη περιοχή, μεταξύ της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης και των Αφράτων, μια σορό άνδρα σε προχωρημένη σήψη και ενημέρωσε άμεσα τις λιμενικές αρχές.

Η σορός μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ στην Αθήνα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις DNA.

Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν επίσης περιπτώσεις αγνοουμένων από διάφορες περιοχές της χώρας, με στόχο να ταυτοποιήσουν τον άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις φαίνεται ότι είχε χάσει τη ζωή του εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.