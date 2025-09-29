Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (29/9) λίγο μετα τις 20:00 στη λεωφόρο Καζαντζάκη στο Βαμβακόπουλο.

Ένα αυτοκίνητο κι ένα μηχανάκι συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι επέβαιναν στο δίκυκλο.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε.

Οι δύο αναβάτες της μηχανής μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φέροντας πολλαπλά τραύματα, έχοντας πάντως τις αισθήσεις τους.

Στο σημείο βρέθηκε ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας, Γιώργος Τσαπάκος.

Πηγή: kriti360.gr