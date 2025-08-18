Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 18/08 στην περιοχή του Ακρωτηρίου στα Χανιά, κοντά στο Πυθάρι, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Μεταξύ των τραυματιών, βρίσκεται και μια νεαρή γυναίκα, η οποία φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και η κατάστασή της θεωρείται κρίσιμη.

Συνολικά, πέντε άτομα επέβαιναν στα δύο αυτοκίνητα.

Οι τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όπου τους παρασχέθηκε η αναγκαία ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Χανίων, που διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.