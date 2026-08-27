Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε προχθές σε παραλία των Χανίων, όπου ένας 45χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα ενώ έπαιζε στη θάλασσα με το μικρό ανιψάκι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο άνδρας βρισκόταν μαζί με το κορίτσι στη θάλασσα και κάποια στιγμή το πήρε στους ώμους του, προκειμένου να πραγματοποιήσει βουτιά. Ωστόσο, το παιδί φέρεται να έχασε την ισορροπία του και έπεσε με δύναμη πάνω στον αυχένα του 45χρονου, αντί να πέσει στο νερό.

Η πρόσκρουση προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό. Ο άνδρας έχασε τη στήριξή του και έπεσε στο νερό, έχοντας υποστεί κάταγμα σε αυχενικό σπόνδυλο, με παράλληλη κάκωση του νωτιαίου μυελού.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Εκεί αποφασίστηκε η άμεση χειρουργική αντιμετώπιση, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χρειάστηκε να μεταφερθεί επειγόντως από την Αθήνα ειδικό εμφύτευμα για την επέμβαση.

Ο 45χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργείο από τους νευροχειρουργούς του Βενιζελείου, με στόχο τη σταθεροποίηση της βλάβης και τον περιορισμό του κινδύνου σοβαρών νευρολογικών επιπλοκών.

Μετά την επέμβαση, η αρχική εικόνα ήταν ενθαρρυντική, καθώς ο άνδρας κατάφερε να κινήσει τα χέρια του. Ωστόσο, στη συνέχεια η κινητικότητα των άνω άκρων παρουσίασε μεταβολή, γεγονός που εξακολουθεί να προβληματίζει την ιατρική ομάδα.

Η κατάσταση του 45χρονου παραμένει σοβαρή και απαιτεί στενή και συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Οι γιατροί εμφανίζονται, πάντως, συγκρατημένα αισιόδοξοι, εκτιμώντας ότι υπάρχει περιθώριο σημαντικής βελτίωσης.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την πορεία της υγείας του, καθώς οι γιατροί παρακολουθούν στενά τη νευρολογική του εικόνα και καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες της κάκωσης του νωτιαίου μυελού και να αξιολογηθεί η δυνατότητα αποκατάστασης της κινητικότητάς του.