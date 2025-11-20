Στα Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Χανίων κατέληξε ένας 16χρονος μαθητής στα Χανιά, μετά από βίαιο επεισόδιο εντός του Σχολείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο χώρο του Σχολείου ξέσπασε καβγάς μεταξύ του 16χρονου και ενός συμμαθητή του. Ο έντονος διαπληκτισμός γρήγορα εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ο 16χρονος και να μεταφερθεί στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου Χανίων.

Άμεσα, το προσωπικό του Νοσοκομείου διενήργησε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις στον ανήλικο, η ζωή του οποίου δε διατρέχει κίνδυνο.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η Αστυνομία.

