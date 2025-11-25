Μια γυναίκα, 48 ετών δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Χανίων, καθώς παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Κίσσαμο. Πιο συγκεκριμένα, συνέβη στην παλιά εθνική οδό, στον δρόμο προς Καλουδιανά.

Η γυναίκα παρασύρθηκε από το όχημα με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο όταν την παρέσυρε το όχημα που οδηγούσε ένας 25χρονος. Ο νεαρός συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: Neakriti