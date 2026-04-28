Ένα αγοράκι τεσσάρων ετών νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων, σε κρίσιμη κατάσταση, έπειτα από επίθεση που δέχτηκε από σκύλο εντός της αυλής του σπιτιού του.

Το μεσημέρι της Τρίτης, 28 Απριλίου, ο μικρός βρισκόταν στην αυλή με συγγενικό του πρόσωπο, όταν και πλησίασε το μεγαλόσωμο σκυλί, το οποίο φρόντιζαν μέλη της οικογένειας.

Τα δαγκώματα είναι εκτεταμένα, σε πρόσωπο και λαιμό, με αποτέλεσμα οι γιατροί – χειρουργοί του νοσοκομείου Χανίων, όπου και μεταφέρθηκε ο μικρός, να έχουν δώσει μεγάλο αγώνα για τη σταθεροποίηση και επιμέλεια των τραυμάτων και της κλινικής του εικόνας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε ετοιμότητα βρίσκεται ειδικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του 4χρονου, μόλις οι γιατροί δώσουν τη σχετική οδηγία. Σε ετοιμότητα και η μονάδα παίδων του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο, ώστε ο μικρός να δεχτεί την καλύτερη ιατρική και χειρουργική βοήθεια.