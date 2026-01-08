Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε σε χωριό του Αποκόρωνα Χανίων, όταν φορτηγό όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα στην περιοχή Ασπρουλιάνοι, όταν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εκδηλώθηκε φωτιά σε σταθμευμένο φορτηγό.

Οι κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους, μόλις αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά και ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους.

Παράλληλα, το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διεξάγει έρευνα, προκειμένου να εξακριβωθούν, τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, ωστόσο το φορτηγό καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες.