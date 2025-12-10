Έντεκα μήνες έχουν περάσει από το τραγικό βράδυ που κόστισε τη ζωή, στον 22χρονο Παναγιώτη Καρατζή στη Λεωφόρο Σούδας, στα Χανιά. Από τον Ιανουάριο του 2025, οι γονείς του ζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στο μοιραίο δυστύχημα, διεκδικώντας δικαίωση για το παιδί τους.

Σήμερα (10/12) λοιπόν αρχίζει η διεξαγωγή της δίκης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Χανίων για το τροχαίο με την Porsche, που συγκλόνισε το πανελλήνιο και προκάλεσε αναταράξεις στην τοπική ηγεσία της αστυνομίας.

Στο εδώλιο κάθεται ο 45χρονος οδηγός της Porsche, ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οδηγούσε σε κατάσταση μέθης. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν:

-Επικίνδυνη οδήγηση λόγω κατανάλωσης αλκοόλ και υπερβολικής ταχύτητας εντός κατοικημένης περιοχής, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 22χρονου.

-Οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ κατ’ υποτροπήν.

-Οδήγηση υπό την επίδραση φαρμάκων που επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης.

-Οδήγηση χωρίς ικανότητα οδήγησης.

Επίσης ο οδηγός της Πόρσε είχε κριθεί ένοχος για ενδοοικογενειακή βία, σύμφωνα με την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων. Είχε επιτεθεί στην σύζυγό του με χτυπήματα στο κεφάλι και τον λαιμό, ενώ την έβριζε και την απειλούσε ότι θα την σκοτώσει, μπροστά στο ανήλικο παιδί τους. Καταδικάστηκε σε 13μηνη φυλάκιση, εκτίοντας την ποινή του στις φυλακές Κορυδαλλού.

Βίντεο από τη μεταφορά του στις φυλακές Κορυδαλλού όπου οδηγήθηκε μετά την καταδίκη του σε 13μηνη φυλάκιση για ενδοοικογενειακή βία.

Η οικογένεια του Παναγιώτη, με εκτενή ανακοίνωσή της, περιγράφει βήμα προς βήμα τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε τη μοιραία νύχτα.

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Παναγιώτη Καρατζή

Παρασκευή 11/01/25 ώρα 02:45 μ.μ. – Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 23χρονο

Πρωτοσέλιδα – δηλώσεις – «αναγγελίες» θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες. Τι έγινε εκείνο το βράδυ;

Ώρα 23:45 μ.μ. : Επώνυμη καταγγελία συμπολίτη μας για αναίτια επίθεση «οδηγού» προς αυτόν, κοντά στην Πλατεία Δικαστηρίων.

Σε λίγη ώρα εντοπίζεται ο «οδηγός» της Porsche και σε πρώτη φάση γίνονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Από αυτούς προκύπτει ότι ο «οδηγός» στερείται διπλώματος, διότι του είχε αφαιρεθεί για λόγους μέθης, ότι το όχημα στερείται την άδεια ΚΤΕΟ και στις μετρήσεις που έγιναν, εντοπίζεται διπλάσια τιμή αλκοόλ, από το επιτρεπόμενο όριο. Οι κρατικοί λειτουργοί, αντί να οδηγήσουν απευθείας τον «οδηγό» της Porsche στα κρατητήρια, έκοψαν τα ανάλογα πρόστιμα και παρέδωσαν τα κλειδιά στην παρέα του. Όλοι μαζί συνέχισαν τη διασκέδασή τους και όταν αποφάσισαν να πάνε σπίτι τους, ο «οδηγός» της Porsche ξαναπήρε τα κλειδιά.

Ώρα 02:40 π.μ.: Ο«οδηγός» της Porsche προκαλεί τροχαίο στη Λεωφόρο Σούδας σκοτώνοντας τον Παναγιώτη Καρατζή. Στο συμβάν πήγαν οι ίδιοι αστυνομικοί που νωρίτερα είχαν αφήσει τον δράστη να ξαναοδηγήσει και δεν ακολούθησαν την πιο απλή απόφαση της αυτόφωρης διαδικασίας. Τι ειρωνεία! Στην αρχή, είπαν «άνωθεν εντολή», μετά ακούστηκε ότι ένας από τους τρεις κρατικούς λειτουργούς ήταν φίλος με τον δράστη κι έπειτα το «πράξαμε άκρως υπηρεσιακά, βάση πάγιας τακτικής μας». Δηλαδή ότι τόσα χρόνια κάναμε αυτό, το ίδιο κάναμε και τώρα.

Μετά βέβαια το συμβάν, η πάγια τακτική πήγε περίπατο και ξέρουμε αυτό που ζούμε εδώ και ένα χρόνο περίπου στους δρόμους των Χανίων. Έπρεπε να σκοτωθεί κάποιος για να κάνουν το αυτονόητο.

Ώρα 06:15 π.μ.: Κανένας από τους κρατικούς λειτουργούς δεν πήρε τηλέφωνο τους γονείς να τους ενημερώσει. Η μάνα του Παναγιώτη πήρε, και το τηλέφωνο του παιδιού το σήκωσε ένας κρατικός λειτουργός που μας είπε να πάμε στο Νοσοκομείο γιατί ο γιος μας είχε κάποιο τροχαίο.

Ώρα 06:30 π.μ.: Για περίπου μισή ώρα κανένας δεν μας έλεγε για το παιδί.

Ώρα 07:00 π.μ.: Βλέπουμε μια κυρία στον διάδρομο και, περίπου 10 μέτρα πριν φτάσει κοντά μας, μονολογούσε «πάλι τα ίδια θα περάσουμε». Τελικά μας είπε ότι το παιδί μας το έφεραν νεκρό.

Αυτά έγιναν την Παρασκευή προς ξημερώματα Σαββάτου της 11ης Ιανουαρίου 2025.

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των υψηλά ιστάμενων πως «το μαχαίρι θα μπει στο κόκκαλο», «έρευνες σε βάθος», «κατεβαίνει στα Χανιά το Εσωτερικών Υποθέσεων», «Εδώ καθαρά δεν εφαρμόστηκε ο νόμος», οι περισσότερες από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη. Με το περίφημο «ξήλωμα» εννοούσαν: Τους τρεις αστυνομικούς σε διαθεσιμότητα, τη Διοικήτρια από το ένα γραφείο στο άλλο, και κάποιους της Ασφάλειας στο γειτονικό Ρέθυμνο.

Παρεμπιπτόντως, οι τρεις αστυνομικοί μετά από έξι μήνες γύρισαν κανονικά στη δουλειά τους.

Την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου ορίστηκε δικάσιμος για το θανατηφόρο τροχαίο της 11ης Ιανουαρίου στη Λεωφόρο Σούδας. Εν ζωή, το σύστημα και οι κρατικοί λειτουργοί άφησαν ανυπεράσπιστο ένα αθώο παιδί να πέσει στον δρόμο ενός κατ’ εξακολούθηση παραβατικού και επικίνδυνου «οδηγού», με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Ενός ανθρώπου που δεν διστάζει να πει ότι δεν έπεσε αυτός πάνω στο παιδί, αλλά το αντίθετο. Ανθρώπων που δεν διστάζουν να πάνε στον τόπο του δυστυχήματος και να κάνουν αναπαράσταση ότι δήθεν το μικρό Suzuki τύφλωσε με την μεγάλη σκάλα τον ολομέθυστο «οδηγό» της Porsche και έτσι έπεσε πάνω στο παιδί.

Τα αδιάψευστα στοιχεία του δυστυχήματος, όπως και η πραγματογνωμοσύνη των τεχνικών συμβούλων που ορίστηκαν για το θανατηφόρο τροχαίο, είναι αδιαμφισβήτητα. Εναποθέτουμε την εμπιστοσύνη μας στη Δικαιοσύνη.

Η οικογένεια του Παναγιώτη Καρατζή