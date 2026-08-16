Oι αστυνομικές Aρχές στα Χανιά, προχώρησαν στη σύλληψη τριών κηδεμόνων, μετά από σοβαρά περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους.

Το βράδυ της 14ης Αυγούστου 2026, τρεις ανήλικοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χανίων σε κατάσταση μέθης, έχοντας προηγουμένως καταφέρει να προμηθευτούν και να καταναλώσουν αλκοολούχα ποτά, σε δύο διαφορετικές περιοχές του νομού.

Αμέσως μετά την ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των παιδιών, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων εντόπισαν και συνέλαβαν τους γονείς τους.

Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 45 και 54 ετών, καθώς και μία 51χρονη γυναίκα, όλοι ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι βαρύνονται με κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί μέτρων προστασίας ανηλίκων και για έκθεση σε κίνδυνο.

Η προανάκριση για τη διευκρίνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες προμηθεύτηκαν αλκοόλ τα παιδιά, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από την αρμόδια υπηρεσία.