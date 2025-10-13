Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται μία δεκαπεντάχρονη στο νοσοκομείο των Χανίων έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες (13/10) το βράδυ, όταν η ανήλικη είχε βγει για ποτό με την παρέα της. Η ίδια φαίνεται ότι κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Μάλιστα, λίγο μετά τη 01.00 τα μεσάνυχτα, η 15χρονη βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση, με τις φίλες της να μην μπορούν να της προσφέρουν κάποια βοήθεια. Έτσι αποφάσισαν να καλέσουν την αστυνομία.

Αστυνομικοί της ομάδος ΔΙ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο και διαπίστωσαν πως η νεαρή κοπέλα έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης. Μάλιστα, όπως ανέφεραν οι φίλες της, λίγο νωρίτερα, η κοπέλα είχε πέσει από τις σκάλες και είχε χτυπήσει.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κλήθηκε και παρέλαβε την 15χρονη μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται.