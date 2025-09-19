Στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι οδηγήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης δύο Αιγύπτιοι μετανάστες από τον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγιά Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, για ένα ακόμα βράδυ οι μετανάστες που ζητούν να φύγουν από την Αγιά ξεσηκώθηκαν και πιάστηκαν στα χέρια με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση αστυνομικής δύναμης. Δύο ασθενοφόρα μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο Χανίων ενώ μια διμοιρία κλήθηκε να επιβάλει την τάξη.

Μόλις λίγες ώρες έχουν περάσει από την παράσταση διαμαρτυρίας των λιμενικών που διαμαρτηρήθηκαν έξω από το κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων για την κατάσταση που επικρατεί στην Αγιά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν.