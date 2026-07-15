Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό (ΒΟΑΚ),λίγο πριν από την περιοχή Μεγάλα Χωράφια στα Χανιά, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο και ένα φορτηγάκι συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ένας 19χρονος που επέβαινε στο ΙΧ, στο χέρι του οποίου καρφώθηκε ξένο αντικείμενο. Ο νεαρός διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Λόγω του ατυχήματος και των ακινητοποιημένων οχημάτων στο οδόστρωμα, προκλήθηκε μεγάλο κυκλοφοριακό κομφούζιο. Στην εθνική οδό σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές αυτοκινήτων, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις.

Πηγή: zarpanews.gr