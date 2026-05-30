Το κατώφλι της Ανακρίτριας Χανίων πέρασαν στις 10 το πρωί του Σαββάτου (30/5), η 25χρονη μητέρα και ο συνομήλικος σύντροφός της, κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, 10 μέρες μετά τη μεταφορά του 3χρονου κοριτσιού στο Νοσοκομείο Χανίων, κακοποιημένου και αναίσθητου.

Αμφότεροι έχουν καταδικαστεί χωρίς αναστολή σε ποινές φυλάκισης, η μεν 25χρονη για τα ψέματα με τους ΑΜΚΑ, με την υποτιθέμενη αδερφή της, με τα δήθεν νεκρά μωρά, ο δε 25χρονος για παράνομη παραμονή στη χώρα. Οι δίκες έγιναν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ μόλις την Τετάρτη (27/5), τους απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για το κακούργημα, καθώς αυτοί φέρονται να ευθύνονται για τον βαρύτατο τραυματισμό του τρίχρονου κοριτσιού.

Η μικρούλα παραμένει στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, ενώ τα άλλα τρία παιδιά της 25χρονης παραμένουν με εισαγγελική παραγγελία φιλοξενούμενα στο Νοσοκομείο Χανίων.

Από αυτά, μόνο το 12μηνων μωράκι είναι παιδί του 25χρονου, το οποίο όμως δεν έχει δηλωθεί πουθενά, δεν έχει ΑΜΚΑ, Βιβλιάριο Υγείας, ούτε Πιστοποιητικό Γέννησης.

Το ζευγάρι με τα τέσσερα παιδιά φαίνεται πως διαβιούσε σε χώρο θερμοκηπίου στα Χωραφάκια Ακρωτήριου όπου εργαζόταν ο 25χρονος. Ο ίδιος, Πακιστανός υπήκοος, παρότι είναι στην Ελλάδα εδώ και 8 χρόνια, όπως ο ίδιος δήλωσε, ενώ εργάζεται στα θερμοκήπια και στην λαϊκή αγορά, δεν διαθέτει κανένα νομιμοποιητικό έγγραφο, άδεια παραμονής, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, άδεια εργασίας!

Ανάλογη είναι η κατάσταση και για την μητέρα η οποία μάλιστα έδωσε έναν ΑΜΚΑ, που δεν της αντιστοιχεί, στον οποίο φαίνονταν 6 τοκετοί που μάλιστα δεν αντιστοιχούν με τα 4 παιδιά της.

Οι εξηγήσεις που έχει δώσει το ζευγάρι για τον τραυματισμό της τρίχρονης δεν έχουν πείσει τις Αρχές καθώς από την πρώτη στιγμή οι γιατροί του Νοσοκομείου Χανίων αναγνώρισαν τα σημάδια της κακοποίησης και κινητοποίησαν τις Αρχές.

