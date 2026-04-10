Λίγο μετά τις 9 το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Χανίων ο 37χρονος καθηγητής μουσικής, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 14χρονης μαθήτριας, με την υπόθεση να αφορά περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν τον Οκτώβριο του 2025.

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, στο patris.gr, η ανήλικη, έπειτα από την καταγγελία της οικογένειάς της, κατάφερε μαζί με τους γονείς της να προχωρήσει σε κατάθεση, παρουσία ψυχολόγου, περιγράφοντας όσα, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, βίωσε από τον εκπαιδευτικό της.

Η ψυχολογική στήριξη του παιδιού, αλλά και η σταθερή παρουσία της οικογένειας σε συνδυασμό με την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, κρίθηκαν καθοριστικά ώστε να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά.

Μετά την κατάθεση, οι αστυνομικές αρχές της Ασφάλειας προχώρησαν άμεσα σε έρευνα στην οικία του 37χρονου, ο οποίος συνελήφθη. Παράλληλα, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές που βρέθηκαν στο σπίτι του και εξετάζονται για το περιεχόμενό τους.

Ο κ. Νικολάου, μιλώντας σε τοπικά μέσα, σημείωσε πως «τη Μεγάλη Τετάρτη έγινε η καταγγελία της ανήλικης μαζί με τους γονείς της στην αστυνομία. Εμείς ενεργήσαμε άμεσα, αλλά με απόλυτο σεβασμό στην ηλικία του κοριτσιού και με παρουσία ψυχολόγου. Ακολούθησαν κατ’ οίκον έρευνες και προχωρήσαμε στη σύλληψη του 37χρονου».

Η πορεία της υπόθεσης πλέον βρίσκεται στα χέρια ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι θα αποφασίσουν και για το ενδεχόμενο αιτήματος δημοσιοποίησης των στοιχείων του κατηγορούμενου, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν και άλλες πιθανές καταγγελίες εις βάρος του.

«Μετά την απόφαση, θα ζητήσουμε να εκδοθεί διάταξη για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του φερόμενου δράστη, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που δεν έχουν καταγγελθεί», πρόσθεσε ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων.

Παράλληλα, ο ίδιος στάθηκε και στον ρόλο της οικογένειας, επισημαίνοντας πως σε αρκετές περιπτώσεις οι γονείς ενδέχεται άθελά τους να συμβάλλουν στο να απομονώνονται τα παιδιά, κάτι που μπορεί να τα καθιστά πιο ευάλωτα.

«Πρέπει να είμαστε κοντά στα παιδιά μας. Να τα ακούμε και όχι μόνο να θέτουμε κανόνες που απαιτούμε να τηρούνται. Διαφορετικά, μπορεί να κλειστούν στον εαυτό τους, να αναζητούν διεξόδους αλλού και εκεί να υπάρξει κάποιος που θα τα εκμεταλλευτεί», τόνισε.

Στο ίδιο πλαίσιο, κάλεσε τους γονείς να θέτουν ξεκάθαρα όρια, αλλά και να ενισχύουν στα παιδιά την πεποίθηση ότι έχουν το δικαίωμα να αρνούνται οτιδήποτε τα κάνει να αισθάνονται άβολα, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται απέναντί τους, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της διακριτικής παρακολούθησης του κοινωνικού τους περιβάλλοντος.

Αναφορικά με την εξέλιξη της δικογραφίας και το ενδεχόμενο ύπαρξης επιπλέον στοιχείων, όπως βιντεοληπτικό υλικό, ο κ. Νικολάου κράτησε επιφυλακτική στάση, σημειώνοντας πως «υπάρχουν κάποια στοιχεία, αλλά υπάρχει και η παράκληση να μην ειπωθεί κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή», καθώς η διαδικασία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της απολογίας του κατηγορούμενου.