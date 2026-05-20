Το κατώφλι του Εισαγγελέα πέρασαν το μεσημέρι της Τετάρτης, 20 Μαΐου, μαθητές του γυμνασίου Αλικιανού, στην Κρήτη, σχετικά με κατάληψη που είχε λάβει χώρα στο σχολείο τους τον περασμένο Δεκέμβριο.

Τα μέλη του 15μελούς συμβουλίου κλήθηκαν από τις δικαστικές αρχές έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε ο Διευθυντής του γυμνασίου. Η κινητοποίηση των μαθητών είχε πραγματοποιηθεί με αφορμή την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Οι 15 μαθητές (13 αγόρια και δύο κορίτσια) προσήλθαν συνοδευόμενοι από τους γονείς τους. Η Εισαγγελέας μίλησε αρχικά με όλα τα παιδιά μαζί, στη συνέχεια συνομίλησε με το σύνολο των γονέων και εν τέλει, κατέληξε σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις με κάθε παιδί και τον γονέα του ξεχωριστά.

Αν και η δικογραφία που είχε σχηματιστεί αφορούσε το αδίκημα της παρακώλυσης λειτουργίας του σχολείου, η Εισαγγελέας, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποφάσισε να θέσει την υπόθεση στο αρχείο, βάζοντας τέλος στη δίωξη των μαθητών.

Η εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων του Γυμνασίου Αλικιανού, Άννα Κορινού, εξέφρασε την έντονη διαφωνία της με τη δικαστική εμπλοκή των παιδιών, αναφέροντας:

«Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με αυτό που γίνεται σήμερα. Ο γυμνασιάρχης κατήγγειλε την κατάληψη και, δυστυχώς, κατονόμασε τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτήν και στέκονταν στην πόρτα του σχολείου κατά τη διάρκειά της. Εμείς είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με αυτό. Τα παιδιά πρέπει να έχουν τρόπο έκφραση και διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους. Ο Σύλλογος Γονέων του γυμνασίου Αλικιανού τίθεται κατά των καταλήψεων, αλλά πιστεύουμε ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν τρόπο να εκφράζονται και να διεκδικούν όσα χρειάζονται, ιδιαίτερα με τότες ελλείψεις που υπάρχουν στα σχολεία».

«Τα παιδιά ήταν φοβισμένα, δεν ήξεραν τι θα αντιμετωπίσουν», πρόσθεσε η κα Κορινού στη συνέχεια. «Η Εισαγγελία έδειξε ευαισθησία και αποφάσισε να θέσει την υπόθεση στο αρχείο, αφού μίλησε στα παιδιά».

Η κα Γιούλη Λουτριανάκη, μητέρα ενός από τους 15 μαθητές που κλήθηκαν στον εισαγγελέα, ανέφερε: «Τα παιδιά δεν είναι εγκληματίες. Ταράχτηκαν. Για αυτούς είναι κάτι πρωτόγνωρο. Εγώ μίλησα στον γιο μου, τον προετοίμασα. Με τον λυκειάρχη είχα μιλήσει όταν είχε πρωτογίνει η καταγγελία και η απάντηση που έδωσε ήταν ότι θεώρησε πως έτσι έπρεπε να πράξει, βάσει νόμου».

«Για ακόμη μία φορά σε πολύ λίγες ημέρες βρισκόμαστε σε ένα παρόμοιο περιστατικό επιχείρησης δίωξης μικρών μαθητών και αντιμετώπισής τους ως εγκληματίες, γιατί έκαναν το αυτονόητο» ανέφερε η Μαρία Γιαννακάκη, εκπρόσωπος της ομοσπονδίας ενώσεων γονέων και κηδεμόνων Κρήτης.

«Τα παιδιά, εκτός από τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, εκείνη την ημέρα διαμαρτύρονταν και για σημαντικά ζητήματα του σχολείου. Αν θέλουν οι διευθυντές και τα υπουργεία να κινήσουν διαδικασίες για το καλό των μαθητών, καλά θα κάνουν να καλύψουν τα κενά που – Μάη μήνα – είναι χιλιάδες. Να κάνουν τα σχολεία σύγχρονα και ασφαλή, να λύσουν τα ζήτημα των μεταφορών, να στελεχώσουν τα σχολεία με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και με ένα πλαίσιο που θα αγκαλιάσει τα παιδιά. Πρέπει να αγκαλιάσουμε τα παιδιά και όχι, λίγες ημέρες πριν τις ενδοσχολικές εξετάσεις να μπαίνουν με ευθύνη του διευθυντή, σε μία πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία».