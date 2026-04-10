Την Μονή της Αγίας Κυριακής στον Βαρύπετρο Χανίων, που αποτελεί μετόχι της γυναικείας Μονής Χρυσοπηγής, σε απόσταση 12 χιλιομέτρων από την πόλη, επέλεξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να βιώσει την κορύφωση των Θείων Παθών.

Ο Πρωθυπουργός με την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφκι Μητσοτάκη, παρακολούθησε την Ακολουθία του Επιτάφιου θρήνου στον ναό της Μονής που είναι αφιερωμένος στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος, αλλά εορτάζει και στην εορτή της Αγίας Κυριακής.

Ο Ναός βρίσκεται στο κέντρο του μοναστηριακού συγκροτήματος του 16ου αιώνα, περιτριγυρισμένος από τα κελιά των μοναχών και τα άλλα κτίσματα σε μια ειδυλλιακή περιοχή στο βουνό πάνω από το χωριό του Βαρυπέτρου.

Η μονή στεγάζει το Κέντρο Ορθοδοξίας και Οικολογίας της μονής Χρυσοπηγής, όπου πραγματοποιούνται τα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα της.

Είναι η πρώτη φορά που ο κ. Μητσοτάκης παρευρίσκεται ως Πρωθυπουργός στον συγκεκριμένο Ιερό Ναό για την Ακολουθία του Επιταφίου βιώνοντας μια κατανυκτική εμπειρία.