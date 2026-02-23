Στον Κόλπο της Σούδας κατέπλευσε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford», το μεγαλύτερο και τεχνολογικά πιο προηγμένο πλοίο του είδους του παγκοσμίως.

Η άφιξή του στην Κρήτη, εντάσσεται στο πλαίσιο προγραμματισμένης παρουσίας του 6ου Στόλου των ΗΠΑ στη Μεσόγειο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να παραμείνει στην περιοχή για τέσσερις ημέρες.

Το αεροπλανοφόρο, πρώτο της ομώνυμης κλάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, συνοδεύεται από το αντιτορπιλικό «USS Mahan», ενώ οι κινήσεις του παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο, καθώς διατηρεί ενεργό το σύστημα γεωεντοπισμού AIS.

Η επιλογή αυτή ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα διαφάνειας, αλλά και στρατηγικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το πλοίο πέρασε την Παρασκευή το Στενό του Γιβραλτάρ και αναμένεται να παραμείνει στη Σούδα έως την Παρασκευή, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες ανεφοδιασμού και να δοθεί χρόνος ανάπαυσης στο πλήρωμα.

Η άφιξή του στη Σούδα συγκεντρώνει αυξημένο ενδιαφέρον, τόσο σε στρατιωτικό, όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο, καθώς η Κρήτη παραμένει κομβικό σημείο για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η τρέχουσα αποστολή του πλοίου, η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025, πλησιάζει να καταρρίψει το ρεκόρ διάρκειας παραμονής στη θάλασσα για την μεταψυχροπολεμική περίοδο.

Το Ford διαθέτει το πρωτοποριακό ηλεκτρομαγνητικό σύστημα εκτόξευσης αεροσκαφών (EMALS) και μεταφέρει την 8η Πτέρυγα Μάχης (Carrier Air Wing 8), η οποία περιλαμβάνει τέσσερις μοίρες μαχητικών F/A-18 και ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G.

Μετά την αναχώρησή του από τη Σούδα, το Ford αναμένεται να ενωθεί με το «USS Abraham Lincoln», δημιουργώντας μια πανίσχυρη διπλή παρουσία αεροπλανοφόρων στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM.

Η Σούδα έχει κατακλυστεί από F-35 και Α-10

Η Σούδα έχει κατακλυστεί από αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 και A-10, την ώρα που ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ειδικότερα, η μετακίνηση αυτή των δυνάμεων – ακόμα και στη Σούδα – αποτελεί ένα σαφές μέσο πίεσης προς την Τεχεράνη, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των ΗΠΑ για μια νέα συμφωνία.

Στην ίδια Βάση, δηλαδή στη Σούδα, βρίσκονται αεροσκάφη ανεφοδιασμού, μεταφορικά σκάφη, καθώς και αεροπλάνα ειδικών επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη στρατηγική ετοιμότητα των αμερικανικών δυνάμεων.

