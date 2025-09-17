Συμπλοκές και αναστάτωση, ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά το βράδυ της Τρίτης (16/09), στον χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά των Χανίων, όταν η διανομή του βραδινού φαγητού, στάθηκε η αφορμή, για άγριο καβγά μεταξύ των φιλοξενούμενων.

Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο μέσα σε λίγα λεπτά και λίγο έλειψε ο χώρος να μετατραπεί σε πεδίο μάχης.

Στη διάρκεια των συμπλοκών οι εξεγερμένοι ξήλωσαν τον μεγάλο ηλεκτρολογικό πίνακα των εγκαταστάσεων και αποκόλλησαν τις λάμες εξαερισμού.

Η ένταση πυροδοτήθηκε από την άφιξη νέων ομάδων μεταναστών, οι οποίοι προστεθήκαν σε έναν ήδη υπερφορτωμένο χώρο, γεγονός που οδήγησε σε αντιδράσεις από τους φιλοξενούμενους, που βρίσκονταν εκεί για αρκετές ημέρες.

Η απογοήτευση και η αγανάκτηση για τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης ξεχείλισαν, ενώ είναι γνωστό σε όλους ότι εδώ και καιρό, το νησί και ο συγκεκριμένος χώρος «βουλιάζουν» από μετανάστες.

Ο έντονος τσακωμός άρχισε να ξεφεύγει, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η άμεση επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Οι λιγοστοί λιμενικοί δεν ήταν σε θέση να διαχειριστούν την κατάσταση και οι αρχές έστειλαν ισχυρή αστυνομική δύναμη για να καταστείλουν τη βία.

Οι αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν στον χώρο μέχρι αργά τη νύχτα, αλλά οι φόβοι για περαιτέρω επεισόδια, δεν έχουν εκλείψει.

Το συγκεκριμένο περιστατικό, αναδεικνύει τις οξυμένες πιέσεις, στις ήδη ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.

Η αναχώρηση 166 ατόμων το ίδιο βράδυ, σε μια αποτυχημένη προσπάθεια αποσυμφόρησης του χώρου, επιβεβαιώνει το μέγεθος του προβλήματος, καθώς στον χώρο παρέμειναν τουλάχιστον 1.013 άνθρωποι.

Η υπερφόρτωση, οι ανύπαρκτες υποδομές και η έλλειψη προγραμματισμού για την αποδοτική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα που θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την ασφάλεια των φιλοξενούμενων αλλά και τη συνολική εικόνα της τοπικής κοινωνίας.

Οι αρχές οφείλουν να αναλάβουν άμεσα δράση και να θέσουν σε εφαρμογή λύσεις που θα διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους μετανάστες και θα αποτρέψουν τη συνέχιση αυτής της ανεξέλεγκτης κατάστασης.

Η αδυναμία να ελέγξουν τέτοιες καταστάσεις δεν αφορά μόνο τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και την ίδια την κοινωνία που πληρώνει το τίμημα της ανεπάρκειας.