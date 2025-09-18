Συγκέντρωση μνήμης για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα πραγματοποιήθηκε στο κέντρο των Χανίων με τη συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων, εργαζομένων, επαγγελματικών σωματείων, Αριστερών οργανώσεων, μελών του ΚΚΕ και εκπροσώπων συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. Παράλληλα οι συμμετέχοντες διαμαρτυρήθηκαν για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου δηλώνοντας πως «αποφάσεις όπως η συγκεκριμένη ενισχύουν όλα όσα γεννούν το φασισμό, ενώ είναι φανερή πρόκληση στους νέους που παλεύουν για Δημοκρατία, ελευθερία σκέψης και διαλόγου».

Όπως επισημάνθηκε στη διαμαρτυρία «12 χρόνια από την δολοφονική επίθεση των ταγμάτων εφόδου στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και λίγες ημέρες πριν την 12η επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα βγαίνει μια απόφαση με τη δικαιολογία «λόγων υγείας». Όλοι οι φοιτητές ζητάμε να αναιρεθεί τώρα η απαράδεκτη αυτή απόφαση και να γυρίσει ο Μιχαλολιάκος στη φυλακή».

Σύμφωνα με τους φοιτητές και μέλη του ΚΚΕ «στα Χανιά πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα περιστατικά φασιστικής δράσης, όπως η επίθεση που έγινε σε συνδικαλιστές φοιτητές, εκλεγμένους στο Δ.Σ. των Φοιτητικών Συλλόγων του Πολυτεχνείου Κρήτης και μέλη της ΚΝΕ, η επίθεση στο σχολείο των Βρυσών από ομάδα φασιστών απέναντι σε μετανάστες εργάτες, ή ακόμα και η προσπάθεια να κατέβει η σημαία της Παλαιστίνης στο πανηγύρι της Καντάνου».