Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου, από αστυνομικούς του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, 56χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για ανεπιτήρητο ποίμνιο και πρόκληση αγροζημιών.

Στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ελέγχων για την ανεπιτήρητη βόσκηση, χθες στις 13.10 μ.μ. εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή του δήμου ανεπιτήρητο ποίμνιο προβατοειδών, ιδιοκτησίας του 56χρονου, το οποίο προκάλεσε ζημιές σε παρακείμενα αγροκτήματα. Επιπλέον, σε βάρος του 56χρονου εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων, για παραβάσεις του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας. Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

Επίσης, συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου Χανίων, 56χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε ΙΧΦ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 56χρονος και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 92 γραμμάρια κάνναβης.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου.