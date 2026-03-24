Σοβαρή υπόθεση ενδοσχολικού και όχι μόνο εκφοβισμού από 14χρονο μαθητή στα Χανιά σε βάρος συμμαθητών του, διαχειρίζονται οι αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με το περιεχόμενο των πληροφοριών που περιήλθαν στην αστυνομία, ο 14χρονος μαθητής απειλούσε άλλους μαθητές ακόμη και με αιχμηρά αντικείμενα -τόσο εντός όσο και εκτός σχολικού περιβάλλοντος-, τους εκβίαζε, τους εξύβριζε και μεταξύ άλλων, τους έπαιρνε τα χρήματα.

Μάλιστα οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του ανήλικου, όπου στο δωμάτιο που μοιράζεται με τον 17 χρόνο αδελφό του εντόπισαν ρόπαλα, στιλέτο, σουγιά κ.ά.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου και του 17χρονου αδελφού του, καθώς και του πατέρα τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Τόσο ο 17χρονος αδελφός όσο και ο πατέρας αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο 14χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα.