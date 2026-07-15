Στα χέρια των αρχών έπεσε το απόγευμα της 14ης Ιουλίου ένας 31χρονος σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου στην Κρήτη που διακινούσε ναρκωτικά.

Το χρονικό της σύλληψης

Στο πλαίσιο των συστηματικών δράσεων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών πραγματοποίησαν στοχευμένη έρευνα στο σπίτι του 31χρονου, καθώς και στον εξωτερικό του χώρο.

Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι δενδρύλλια κάνναβης που καλλιεργούνταν σε γλάστρες, 91 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και μία ζυγαριά ακριβείας.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.