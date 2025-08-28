Η Ελληνική Αστυνομία συνέλαβε άντρα σε φυτεία κάνναβης, στο Χοδρινιανό φαράγγι, στον Δήμο Καντάνου.

Η υπόθεση άρχισε να ξεδιπλώνεται στις αρχές Ιουλίου, όταν οι Αρχές εντόπισαν φυτεία κάνναβης σε δυσπρόσιτη περιοχή του φαραγγιού.

Κατά τη διάρκεια της επιτήρησης, εντοπίστηκε άτομο να εκτελεί καλλιεργητικές εργασίες, ενώ είχε ήδη προβεί σε πρώιμη συγκομιδή.

Το πρωί της 27ης Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων.

Ο ύποπτος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, διαμένοντας σε σκηνή εντός της φυτείας.

Στο σημείο βρέθηκαν συνολικά 180 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως δύο μέτρων, σε διάφορα στάδια ανάπτυξης και συγκομιδής.

Η άρδευση της φυτείας γινόταν μέσω παράνομης σύνδεσης, στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.

Επίσης, κατασχέθηκαν 438 γραμμάρια αποξηραμένης κάνναβης, γεωργικά εργαλεία, εφόδια καλλιέργειας και είδη διαβίωσης, που αποδείκνυαν μόνιμη εγκατάσταση στον χώρο.

Κατά την προανάκριση, ο συλληφθείς υπέδειξε συνεργό του, ο οποίος εντοπίστηκε σε τουριστική μονάδα στο Μάλεμε Χανίων.

Σε νομότυπες έρευνες στην οικία και την επιχείρησή του, βρέθηκαν φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, η φυτεία θα απέφερε περίπου 90 κιλά κάνναβης, με το προσδοκώμενο παράνομο κέρδος, να κυμαίνεται μεταξύ 180.000 και 270.000 ευρώ.