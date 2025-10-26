Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής (26/10), στα Χανιά, για φωτιά που ξέσπασε υπό άγνωστες συνθήκες σε σπίτι στην πλατεία του Μανωλιόπουλου του δήμου Πλατανιά.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της.

Όμως λίγα λεπτά μετά, η πυροσβεστική δέχθηκε τηλεφώνημα για φωτιά σε ένα ακόμη σπίτι στη Χαλέπα, στην οδό Προφήτη Ηλία.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση. Δύο ηλικιωμένοι, κάτοικοι του σπιτιού μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας Αμερικάνος φέρεται να τους οδήγησε έξω από το σπίτι τους.

Πηγή: creta24.gr