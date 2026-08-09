Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε έναν 24χρονο από την Παλαιστίνη, το βράδυ του Σαββάτου 8 Αυγούστου, στα Χανιά, μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Κατά τις 20:00, στο κέντρο της πόλης, και συγκεκριμένα στην οδό Δημητρακάκη σημειώθηκε το περιστατικό.

Το κορίτσι που έκανε την καταγγελία είναι μόλις 17 ετών και φέρεται να είχε σχέση στο παρελθόν με τον 24χρονο. Ο Παλαιστίνιος της τηλεφώνησε και την κάλεσε σπίτι του, εκείνη πήγε, και τότε την κλείδωσε μέσα.

Οι απεγνωσμένες φωνές της ανήλικης, η οποία καλούσε για βοήθεια, ακούστηκαν από γείτονες, οι οποίοι ενημέρωσαν αμέσως την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η 17χρονη οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και έδωσε κατάθεση σχετικά με όσα συνέβησαν.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 24χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.

Πηγή: Nea Kriti