Εμπρησμός σημειώθηκε στα Χανιά την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στη θέση «Μονή Αγίου Γεωργίου» στην περιοχή Χαρωδιά Μουρνιών, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι Αρχές και να καταλήξει η υπόθεση στη σύλληψη μιας 45χρονης υπηκόου Ουκρανίας, η οποία ομολόγησε την πράξη της.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 12:45 το μεσημέρι, σε περιοχή με ξηρά χόρτα και σε μικρή απόσταση από δασική βλάστηση, γεγονός που, σύμφωνα με τις Αρχές, αύξησε τον κίνδυνο επέκτασης της πυρκαγιάς σε μεγαλύτερη έκταση. Η άμεση καταγγελία πολίτη στάθηκε καθοριστική για την κινητοποίηση των ανακριτικών υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την προανάκριση του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, η 45χρονη φέρεται να συγκέντρωσε προσωπικά της αντικείμενα σε σωρό και να τα έκαψε με γυμνή φλόγα. Η ενέργεια αυτή, όπως επισημαίνεται, δημιούργησε συνθήκες υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς σε δασική περιοχή.

Χανιά: Η διαφυγή της Ουκρανής και ο εντοπισμός της

Μετά το περιστατικό, η γυναίκα αποχώρησε από το σημείο οδηγώντας όχημα με ουκρανικές πινακίδες κυκλοφορίας. Ωστόσο, οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες των ανακριτικών υπαλλήλων, και με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, το όχημα εντοπίστηκε σταθμευμένο σε αύλειο χώρο οικίας στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Λίγο αργότερα, η 45χρονη συνελήφθη.

Κατά την εξέταση της υπόθεσης, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, η συλληφθείσα ομολόγησε την πράξη της, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση. Η ίδια αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Αυστηροποίηση ελέγχων και επιχειρησιακή ετοιμότητα

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης επιφυλακής για το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς, όπως αναφέρουν επίσημα στοιχεία, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 27 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 480 διοικητικά πρόστιμα, που ξεπερνούν τα 544.000 ευρώ.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 126 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η συντριπτική πλειονότητα των υποθέσεων, σε ποσοστό άνω του 93%, αφορά πυρκαγιές από αμέλεια, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό σχετίζεται με εμπρησμούς από πρόθεση.

Οι Ανακριτικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού δηλώνουν ότι παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα, με στόχο την άμεση διερεύνηση κάθε περιστατικού πυρκαγιάς και την απόδοση ευθυνών όπου προκύπτουν παραβάσεις.

Ένα περιστατικό που εντάσσεται σε περίοδο υψηλού κινδύνου

Το συμβάν στα Χανιά καταγράφεται σε μια χρονική συγκυρία όπου η Κρήτη και άλλες περιοχές της χώρας βρίσκονται αντιμέτωπες με υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, λόγω ξηρασίας και ισχυρών ανέμων.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι ακόμη και μικρές εστίες φωτιάς σε υπαίθριους χώρους μπορούν να εξελιχθούν γρήγορα σε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, ειδικά όταν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά και δασική βλάστηση σε κοντινή απόσταση.