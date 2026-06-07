Συνελήφθη 56χρονος Γερμανός στα Χανιά χθες, Σάββατο 06 Ιουνίου για κατασκοπεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, ο άνδρας φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ βρέθηκε στη επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή, υλικό και από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Ακρωτήρι των Χανίων.

Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» και πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς προσερχόμενος στον Εισαγγελέα αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι βρίσκεται στα Χανιά για διακοπές με τη σύζυγο και την κόρη του. Ακόμη, ανέφερε πως δεν ήξερε πως δεν επιτρεπόταν η λήψη φωτογραφιών στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η φωτογραφική μηχανή κατασχέθηκε, ενώ η περαιτέρω έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.