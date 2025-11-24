Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Δύο αδέρφια 47 και 37 ετών συνελήφθησαν επειδή έριχναν μπαλωθιές την Κυριακή (23/11) σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά. Επίσης, έπειτα από έλεγχο που έγινε στο σπίτι τους, εντοπίστηκαν πιστόλι, κάλυκες και φυσίγγια.

Ο μίτος της Αριάδνης σχετικά με τη δράση των δυο αυτών ατόμων, άρχισε να ξετυλίγεται το Σάββατο (22/11), όπου έγιναν ανώνυμες καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, για άσκοπους πυροβολισμούς σε σπίτι, στην αυλή του οποίου υπήρχε ρακοκάζανο.

Το περιστατικό προκύπτει μόλις τρεις ημέρες μετά από τις ανακοινώσεις από το Ηράκλειο, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για μετατροπή σε κακούργημα της οπλοκατοχής και οπλοφορίας πυροβόλου όπλου σε κοινωνικές εκδηλώσεις και πανηγύρια, με τους παραβάτες να τιμωρούνται με κάθειρξη έως 8 χρόνια και χρηματική ποινή από 20.000 έως 100.000 ευρώ.

Παράλληλα, όπως είχε ανακοινώσει ο υπουργός, όποιος κατέχει ή φέρει πυροβόλο όπλο τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή που φτάνει ακόμη τις 150.000 ευρώ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Συνελήφθησαν χθες (23.11.2025) σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, δύο ημεδαποί ηλικίας 47 και 37 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στην οικία του 47χρονου σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά έγινε ρίψη άσκοπών πυροβολισμών. Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην εν λόγω οικία κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν ο 47χρονος και ο 37χρονος, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με δύο γεμιστήρες, φυσίγγια και κάλυκες.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων».

Πηγή: Zarpa News